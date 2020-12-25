يسرا تتصدر تويتر بعد إصابتها بكورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر ، وعبر رواد تويتر عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة بعد اصابتها بـ كورونا.

قال أحدهم " يسرا كانت مع الاعلامي وائل الابراشي ف ايڤنت زي ماهو ف الصورة كده ع صفحتها النهارده عرفنا ان الاتنين مصابين بالفيروس تقريبا كده اتعدوا من بعض وربنا يشفيهم ‎#يسرا" و "‏نتمنى الشفاء للفنانة الكبيرة ‎#يسرا بعد إصابتها بكورونا".









وقال أخرون "‏إصابة الفنانة ‎ #يسرا بفيروس ‎#كرونا يسترها على الناس ويشفي جميع المرضى ويعفوا عنهم" و" ‏حبيبتنا يا غالية الغاليين الف الف مليون سلامة عليكي يارب يشفيك ويعافيك وإن شاء الله تعدي وتبقي فل الفل يا قلب الفل انت يا أعز الناس سلامتك الف سلامة ‎#يسرا يارب احفظها وعافيها واعف عنها في رعاية الله وحفظه ".





وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.





واحتفلت يسرا ، مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.



