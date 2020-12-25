إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر- أبو حمص- الدلنجات - شبراخيت ) اليوم الجمعة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز بمساحة 710 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني مخالفة بدون ترخيص بنطاق وحدة أبو بكر الصديق و بقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر ببدر

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 420 م٢ عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرية بركة غطاس وقرية النخلة بأبوحمص.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة فورية لحالة تعدي بمساحة ١٢٠م بعزبة الأنصارية التابعة لكفر السابي بشبراخيت عبارة عن حفر لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني.



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( إدكو - الدلنجات - أبوالمطامير )،الأربعاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1795 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 4 حالات تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمساحة 1575 م٢ بقرية الحلواني بنطاق قرية المعدية بإدكو عبارة عن بناء أربعة حجرات داخل ٤ أسوار من الحجارة البيضاء.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 120 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- تنفيذ إزالة فورية في المهد تعدى على الأراضى الزراعيه علي مساحة 100 م عبارة عن مبني بالطوب الأبيض بنطاق قرية الشجاعة بأبو المطامير.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - حوش عيسي - الدلنجات)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 636 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 320 م علي خط الخيري التابع لمجلس قرية دسونس وبقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 216 متر بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز

( دمنهور - النوبارية - إدكو - المحمودية - الدلنجات - إيتاي البارود - كوم حماده)، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة16 حالة تعدى على 3289 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة عدد 5 حالات تعدي بالمهد بمساحة 1404 م٢ بقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 465 متر بقرى الخريجين بعزب حوش عيسى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض .

- إزالة 2 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 450 متر عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإدكو.

- إزالة حالة تعدي بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة 400 م٢ بعزبه 16 التابعة لجمعيه الخليج بقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن قواعد خرسانية مدفونة في باطن الأرض.

- إزالة عدد 2 حالة تعدي بمساحة 280 م بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة سور مخالف بمساحه 150 متر بقرية العلايا التابعة لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود.

- إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 140 م بزمام جمعية الطود الزراعية بكوم حماده عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه .

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز

( الدلنجات - دمنهور - بدر - رشيد)، أمس الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدى على مساحة 2460 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1490 متر بقري الوفائية وطيبه والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 710 م٢ عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري دسونس ونديبه وافلاقه بدمنهور.

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 230 م٢ عبارة عن مباني مخالفة خارج الحيز وبدون ترخيص بمنطقة المحاصيل بقرية أم صابر و تجمع فاطمة الزهراء التابع لوحدة أحمد عرابي ببدر.

- إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 30 م بجمعية الملقه برشيد عباره عن مباني بالطوب الأبيض.

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