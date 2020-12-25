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حوادث

مصادر: المستشار أحمد مطر يتولى رئاسة الوطنية للانتخابات بشكل مؤقت

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:03 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
أكدت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتولى رئاسة الهيئة وإدارة شئونها  باعتباره نائب رئيس الهيئة، وأقدم الأعضاء بها بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم. 

وأشارت المصادر إلى أن محكمة النقض ستقوم بترشيح ممثل جديد لها بالهيئة، وبناء على اقدميته سيتحدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القادم،مرجحا أن يصدر قرار بتعيين المستشار أحمد مطر رئيسا للهيئة لكونه أقدم الأعضاء. 


أوضحت المصادر أن معاناة رئيس الهيئة الوطنية من فيروس كورونا، كانت منذ فترة اي قبل إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى، وان جميع أعضاء الهيئة في صحة جيده، ولم يصب أحد منهم بالفيروس. 


وتنص المادة الخامسة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات على أن يعين رئيس الهيئة من أقدم الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الهيئة. 

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