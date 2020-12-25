دفنوها وخدوا العزا.. تشييع البطاطس في جنازة ساخرة بالمنيا بعد انهيار أسعارها.. فيديو وصور

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالمنيا بقيام مجموعة من شباب المزارعين بتجسيد مشهد جنائزي لمحصول البطاطس، يتضمن وضع البطاطس في جوال أبيض على شكل كفن ووضعوه في نعش وأعدوا قبرا لدفنه ثم تلقي العزاء في وفاة المحصول هذا الموسم لانخفاض أسعاره والذي وصل إلى جنيه للكيلو جرام. مجموعة





يقول أحمد إبراهيم من مزارعي مطاي إن مجموعة من شباب المزارعين قاموا بإعداد فيديو وتم نشره على الفيس بوك جسدوا خلاله مشهد جنائزي، لمحصول البطاطس عقب انخفاض سعره بصورة غير طبيعية عن الموسم الماضي، وهو ما دفع المزارعين بالتبرع بالحصول للمواطنين.





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وأضاف رمضان عطيه مزارع أن عددا كبيرا من المزارعين قاموا بحرث الأرض والتخلص من المحصول، للبدء في زراعة القمح، للحصول على عائد يعوضهم خسارة البطاطس، مطالبًا المسئولين بتعويض المزارعين من خلال صندوق دعم الحاصلات الزراعية عن الأضرار التي أصابتهم هذا المواسم، والاهتمام بتشديد الرقابة على استيراد التقاوي، والاهتمام بعودة دور المرشد الزراعي، في توعية المزارعين بالمحاصيل التي يتم زراعة وتحقق له عائدا، سواء على الجانب الشخصي، أو القومي.









وفي سياق متصل شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العرض المسرحي " السراب" والذي يعد أولي مساهمات محافظة المنيا في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية" مراكب نجاة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم 2019.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل، الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.





بدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حيث أشادت فيها بجهود اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة " مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده في توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة، معربة عن سعادتها بالعرض المسرحي المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلي انه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.





أكد المحافظ، خلال كلمته على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".









وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.



