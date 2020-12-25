دفنوها وخدوا العزا.. تشييع البطاطس في جنازة ساخرة بالمنيا بعد انهيار أسعارها.. فيديو وصور

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالمنيا بقيام مجموعة من شباب المزارعين بتجسيد مشهد جنائزي لمحصول البطاطس، يتضمن وضع البطاطس في جوال أبيض على شكل كفن ووضعوه في نعش وأعدوا قبرا لدفنه ثم تلقي العزاء في وفاة المحصول هذا الموسم لانخفاض أسعاره والذي وصل إلى جنيه للكيلو جرام.
يقول أحمد إبراهيم من مزارعي مطاي إن مجموعة من شباب المزارعين قاموا بإعداد فيديو وتم نشره على الفيس بوك جسدوا خلاله مشهد جنائزي، لمحصول البطاطس عقب انخفاض سعره بصورة غير طبيعية عن الموسم الماضي، وهو ما دفع المزارعين بالتبرع بالحصول للمواطنين.
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وأضاف رمضان عطيه مزارع أن عددا كبيرا من المزارعين قاموا بحرث الأرض والتخلص من المحصول، للبدء في زراعة القمح، للحصول على عائد يعوضهم خسارة البطاطس، مطالبًا المسئولين بتعويض المزارعين من خلال صندوق دعم الحاصلات الزراعية عن الأضرار التي أصابتهم هذا المواسم، والاهتمام بتشديد الرقابة على استيراد التقاوي، والاهتمام بعودة دور المرشد الزراعي، في توعية المزارعين بالمحاصيل التي يتم زراعة وتحقق له عائدا، سواء على الجانب الشخصي، أو القومي.
وفي سياق متصل شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العرض المسرحي " السراب" والذي يعد أولي مساهمات محافظة المنيا في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية" مراكب نجاة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم 2019.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل، الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.
بدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حيث أشادت فيها بجهود اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة " مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده في توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة، معربة عن سعادتها بالعرض المسرحي المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلي انه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.
أكد المحافظ، خلال كلمته على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.
وأوضح المحافظ، في كلمته أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمالها بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا الى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة انحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة غير الشرعية.