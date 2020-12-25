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مرأة

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:35 م
جوهرة
جوهرة
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نهى هجرس
نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة احتفالا بالكريسماس.

وتألقت به جوهرة، بفستان طويل ومكشوف باللون الذهبي اللامع، وبدون أكمام ليبرز عن رشاقتها وجمالها، كما انتعلت حذاءً بكعب عال ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون لتبرز جمالها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البني الجذاب الذي يكشف جمال إطلالتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي الجذابة، ورفعت خصلات بسيطة لشعرها لتبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط ذهبي اللون لإكمال ظهورها.
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