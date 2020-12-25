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ديني

قيادات الأوقاف: رسالتنا عمارة بيوت الله والحفاظ على نظافتها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:39 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي
افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ٦٠ مسجدا جديدا ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (٦٥٦) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف ، وتعكس اهتمام الدولة بعمارة المساجد .

ووجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدين أن رسالتهم هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأنها أبلغ رد على افتراءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات ، مع الالتزام التام بالإجراءات والضوابط الاحترازية.

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