قيادات الأوقاف: رسالتنا عمارة بيوت الله والحفاظ على نظافتها

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ٦٠ مسجدا جديدا ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (٦٥٦) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف ، وتعكس اهتمام الدولة بعمارة المساجد .





ووجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدين أن رسالتهم هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأنها أبلغ رد على افتراءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات ، مع الالتزام التام بالإجراءات والضوابط الاحترازية.



