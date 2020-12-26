كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

قبل أيام قليلة (15 يوما) من انعقاد البرلمان الجديد 2021، وبعد أيام أقل من فوزهم في انتخابات مجلس النواب الجديد، لم يهنأ النواب "جمال حجاج وفوزي فتي وحسن عيد"، بمقاعدهم داخل البرلمان القادم بعد أن داهمهم الموت، ليسجل المجلس الجديد 3 حالات وفاة حتى الآن.





آخر هذه الحالات كانت من نصيب النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، والذي توفي أمس الجمعة، إثر إصابته بـ فيروس كورونا المستجد بعد 24 ساعة من وفاة زوجته، التى توفت أول أمس، وتم دفنهما بمقابر السويس.

أصيب نائب السويس وزوجته بفيروس كورونا، حيث دخلا العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، جاء ذلك بعد أيام قليلة من نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة كمرشحا فرديا عن حزب مستقبل وطن



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يذكر أن اللواء حسن عيد شغل منصب مساعد وزير الداخلية، حيث أعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن مدينة السويس، وفاز في جولة الإعادة.



ومن المقرر أن تجرى الهيئة الوطنية للانتخابات ، انتخابات تكميلية على مقعد نائب السويس، لكونه نائبا فرديا وليس له احتياطي كنائب القائمة.





نائب القائمة الوطنية

5 سنوات برلمانية كانت كافية للنائب فوزي فتي عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا، حيث توفي فجر الجمعة 4 ديسمبر، ليسجل ثاني حالة وفاة بالبرلمان الجديد 2021 والحالة الـ 17 بالبرلمان الحالي 2015.





جاء ذلك بعدما حسم عضويته الجديدة في البرلمان كنائب عن القائمة الوطنية بالدقهلية، والتي فازت بالانتخابات الحالية، لكنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقعده لدورة برلمانية جديدة.





وبما أن النائب الراحل كان فائزا على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، فسيتم تصعيد المرشح الاحتياطي له بالقائمة، وفقا للجداول التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





لن يخرج المقعد عن بيت النائب، حيث ستحل ابنته آية فوزى إسماعيل يوسف فتى، محل والدها بالقائمة، نظرا لكونها المرشحة الاحتياطة لمقعد أبيها بالقائمة، المقعد رقم 80 من أصل 100 مقعد.





وفاة نائب بنها



لم يهنأ أيضا الدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، بمقعده داخل البرلمان القادم، حيث توفى متأثرا بفيروس كورونا، 28 نوفمبر الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.





لم يتمكن من الاحتفال بفوزه، حيث دخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب، كما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.





ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خبر وفاة النائب ببوست جاء فيه "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".





مصير المقاعد الشاغرة