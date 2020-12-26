انفجار يستهدف دورية عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بوقوع انفجار فجر اليوم، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبالة بلدة العديسة.





وأضافت أن هذا الانفجار استهدف دورية عسكرية إسرائيلية اجتازت السياج التقني بين لبنان وإسرائيل، أثناء عملية تمشيط.





من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتعرض طفلة وشاب فلسطينيين للإصابات نتيجة للقصف الصاروخي الذي قام به طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة الفلسطينية فجر اليوم.





وذكرت الوكالة الفلسطينية أن إصابة الطفلة والشاب الذي يبلغ من العمر عشرين عاما طفيفة وجاءت نتيجة لتناثر شظايا الصواريخ والزجاج.





كانت طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعًا شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.





كما ذكرت الوكالة بأنه تم سماع دوي انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.





كما استهدف الطيران الإسرائيلي في غارة جوية بوقت سابق أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



