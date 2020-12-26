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توك شو

بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على التوعية من خطر السلام بالقبلات والاحضان ، لخطورة ذلك في نقل عدوى فيروس كورونا وغيرها من البكتريا والفيروسات الخطيرة .

ونشرت وهبة ، صورة من خلال حسابها الشخصي انستجرام ،كتبت من خلالها معلقة :"الستات اللي مازالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن ارجوكي احنا ف وضع مرعب انتبهي ع نفسك وحافظي ع بيتك واسرتك وراعي الله في من حولك"

ورفعت وهبة شعار "بطلوا بوس وسلموا بدون أحضان الوضع خطير ".

وفى إطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا، و ما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض و محاربته نفسيا؛ نظم نادي روتاري الرحاب برئاسة الدكتورة رانيا شحاتة ، ندوة خاصة للاعلامية بسمة وهبة ، والتي تحدثت فيها عن كيفية مواجهة اي مرض من خلال تجربتها الشخصية بان الانسان يجب ان يحارب المرض نفسيا و ان الانسان يستطيع محاربة المرض لنفسه لكنه لا يستطيع ان يراه في اقرب المقربين إليه.

وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتورة بسمة وهبة ، والذي اعلنت لأول مرة عن تقديمها برنامج توك شو جديد علي قناة الحياة بدءا من العام القادم 2021.

وتوجهت الاعلامية بسمة وهبة ، بالشكر لكل أعضاء النادي، وشارك في حضور الندوة الدكتور شريف أديب مؤسس نادي روتاري الرحاب ومنسق مساعدي محافظ الروتاري ونيفين ابوعميرة رئيس روتاري مدينتي واشرف صادق رئيس روتاري التجمع واخرون.

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