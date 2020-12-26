بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا





ونشرت وهبة ، صورة من خلال حسابها الشخصي انستجرام ،كتبت من خلالها معلقة :"الستات اللي مازالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن ارجوكي احنا ف وضع مرعب انتبهي ع نفسك وحافظي ع بيتك واسرتك وراعي الله في من حولك"





ورفعت وهبة شعار "بطلوا بوس وسلموا بدون أحضان الوضع خطير ".





وفى إطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا، و ما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض و محاربته نفسيا؛ نظم نادي روتاري الرحاب برئاسة الدكتورة رانيا شحاتة ، ندوة خاصة للاعلامية بسمة وهبة ، والتي تحدثت فيها عن كيفية مواجهة اي مرض من خلال تجربتها الشخصية بان الانسان يجب ان يحارب المرض نفسيا و ان الانسان يستطيع محاربة المرض لنفسه لكنه لا يستطيع ان يراه في اقرب المقربين إليه.





وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتورة بسمة وهبة ، والذي اعلنت لأول مرة عن تقديمها برنامج توك شو جديد علي قناة الحياة بدءا من العام القادم 2021.

وتوجهت الاعلامية بسمة وهبة ، بالشكر لكل أعضاء النادي، و شارك في حضور الندوة الدكتور شريف أديب مؤسس نادي روتاري الرحاب ومنسق مساعدي محافظ الروتاري ونيفين ابوعميرة رئيس روتاري مدينتي واشرف صادق رئيس روتاري التجمع واخرون.





حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على التوعية من خطر السلام بالقبلات والاحضان ، لخطورة ذلك في نقل عدوى فيروس كورونا وغيرها من البكتريا والفيروسات الخطيرة .