بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على التوعية من خطر السلام بالقبلات والاحضان ، لخطورة ذلك في نقل عدوى فيروس كورونا وغيرها من البكتريا والفيروسات الخطيرة .
ونشرت وهبة ، صورة من خلال حسابها الشخصي انستجرام ،كتبت من خلالها معلقة :"الستات اللي مازالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن ارجوكي احنا ف وضع مرعب انتبهي ع نفسك وحافظي ع بيتك واسرتك وراعي الله في من حولك"
ورفعت وهبة شعار "بطلوا بوس وسلموا بدون أحضان الوضع خطير ".
وفى إطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا، و ما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض و محاربته نفسيا؛ نظم نادي روتاري الرحاب برئاسة الدكتورة رانيا شحاتة ، ندوة خاصة للاعلامية بسمة وهبة ، والتي تحدثت فيها عن كيفية مواجهة اي مرض من خلال تجربتها الشخصية بان الانسان يجب ان يحارب المرض نفسيا و ان الانسان يستطيع محاربة المرض لنفسه لكنه لا يستطيع ان يراه في اقرب المقربين إليه.
\