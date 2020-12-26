الأمين العام لمجلس النواب يصطحب أعضاء التنسيقية لتفقد قاعة البرلمان

حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسة للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





يذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهي 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.







أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي 86 نائبا.