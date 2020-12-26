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أخبار العالم

الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عبدربه منصور في العاصمة السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:35 م
الحكومة اليمنية بعد
الحكومة اليمنية بعد أداء القسم
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محمود نوفل
شهد مقر الإقامة المؤقت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالعاصمة السعودية الرياض، أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليوم اليمين الدستورية بحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك. 

وعقب أداء اليمين الدستورية، شدد الرئيس اليمني، على أن الحكومة الجديدة ستعمل على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي نقلا عن مصدر حكومي يمني.

كان الرئيس اليمني أصدر في الـ 18 من ديسمبر الجاري مرسومًا بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.

ومن المقرر أن يباشر أعضاء الحكومة الجديدة مهام عملهم في العاصمة المؤقتة عدن، مع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته، وفقًا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ الاتفاق المعلنة في 29  يوليو الماضي.

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