بعد غد.. انطلاق المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج

تنظم جامعة سوهاج المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة، وذلك بعد غد "الإثنين"، والذي تستمر فعالياته من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.





وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، "إن المنتدى ينظمه مركز ضمان الجودة بالجامعة بعنوان "تطوير الجامعات الحكومية من منظور إدارة الجودة الشاملة والجامعة المنتجة كمدخل لتنمية الموارد الذاتية".





وأضاف عزيز أن المنتدى سيتناول المصادر التمويلية التي تساهم في زيادة الدعم الحكومي لمساعدة الجامعات من بلوغ أهدافها وتنفيذ مشاريعها، كما سيناقش أبرز البدائل المتاحة أو ما يطلق عليه الجامعة المنتجة، وهو الأسلوب المتبع في عدد من جامعات الدول المتقدمة تقنيا، حيث تعمل الجامعة علي زيادة مواردها المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للآخرين مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع.





وأشار الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن الهدف من المنتدى هو تعظيم الاستفادة من المشاركة في صنع القرار وإيجاد آليات فاعلة للتحول إلى الجامعة المنتجة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية بالجامعات الحكومية واستثمار وتسويق المعرفة استثماراََ اقتصادياََ ليسهم في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب تهيئة الجامعات التقليدية لتقوم بدور قيادي متمثل في البحث عن موارد مالية خارج نطاق الميزانية الحكومية.







