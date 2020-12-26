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فن

حقيقة إصابة بسنت شوقى خطيبة محمد فراج بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 م
محمد فراج وخطيبته
محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
كشفت الفنانة بسنت شوقى خطيبة الفنان محمد فراج عن حقيقة اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تداول شائعات حول اصابة خطيبها. 

وقالت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين". لتؤكد انها خضعت الى مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية". 

وكان استنكر الفنان محمد فراج، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحفظ على الرد حول تلك الأخبار التي روجت لإصابته بالفيروس. 

وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار. 

وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة. 
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