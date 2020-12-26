محافظ الإسكندرية يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح

وناشد المحافظ كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات وسداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

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وكلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، بالإضافة إلى الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

وقد كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد انتهاء مدة التصالح على بعض مخالفات البناء التي أقرها القانون، أمس الاثنين 30 نوفمبر، للذين تقدموا بطلبات وحصلوا على نموذج 3، وللذين لم يتقدموا على التصالح حتى انتهاء المد.





وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، ان الذين تقدموا بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وحصلوا على نموذج 3 الذي يفيد بالتقديم على التصالح، فإنهم سوف يتم فحص أوراقهم من قبل لجان الفحص في المحافظات للفصل في الطلب المقدم ، موضحا انه سيتم اعلان النتائج بعد فحص المستندات ومعاينة الرسوم الهندسية على الطبيعة، من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظات ، للموافقة على الطلب المقدم ام لا.





وأشار إلى أن الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في المدة المحددة ، فهناك لجان من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية سيعقدوا اجتماعات لمناقشة البدائل للذين لم يتقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء في المدة التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما تتوصل إليه اللجان علي وزيرا التنمية المحلية والإسكان تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.





وتابع: "أنه مازال هناك مدة استكمال للأوراق للذين تقدموا خلال المدة القانونية التي أقرتها الحكومة وانتهت في 30 نوفمبر الماضي".





يذكر أنه تم فتح باب التصالح علي مخالفات البناء في 14 يوليو الماضي ، وتم مد مدة تقديم الأوراق ودفع مبلغ جدية التصالح مرتين وانتهت المدة الأخيرة في 30 نوفمبر الماضي، وقدمت الدولة للمواطنين الجادين في التصالح علي مخالفات البناء العديد من التسهيلات.





وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الماضي.



