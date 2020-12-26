رمضان صبحي يعود للمشاركة مع بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء الإيقاف

يعود رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمباريات فريقه، في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، أمام سيراميكا كليوباترا.





ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، غدًا الأحد، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السويس بالجولة الرابعة من المسابقة.



