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رياضة

رمضان صبحي يعود للمشاركة مع بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء الإيقاف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:35 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
يعود رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمباريات فريقه، في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، غدًا الأحد، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السويس بالجولة الرابعة من المسابقة.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك الماضية التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري.

وتلقى بيراميدز هزيمة أول مباراة له في الدوري أمام الاتحاد السكندري قبل التعادل مع الزمالك.

ويتواجد بيراميدز في المركز الـ16 بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، بنقطة واحدة من مباراتين.
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