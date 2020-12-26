قالوا لـ صدى البلد.. نور: لم أرفض تجسيد مشاهد جمال الحريم .. طارق الشناوى: 3 أعمال الأفضل فى عام 2020 .. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم مقابل الظهور معها

طارق الشناوى :
3 اعمال الأفضل فى 2020
نور اللبنانية :
لم ارفض تقديم جمال الحريم
تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات..
كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لاباس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السابق الرمضانى او داخله.
وقال طارق فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الاعمال ولكن ارى ان هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الافضل هذا العام ولعل من ابرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الاعمال التى صنعت بشكل جيد كما ان كان لها حس وطنى.
واضاف طارق : العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج.
أما العمل الثالث يرى طارق : ان مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرا شاملا للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورا جديدا وكوميديا كما ان العمل قادته مخرجة تمتلك ادواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.
كشفت الفنانة نور عن تفاصيل مسلسل عمر الناجي الذي تشارك فيه مع الفنان امير كرارة، وقالت نور في تصريحات ل"صدى البلد"، انه عمل مكون من 8 حلقات وتم تصويره بطريقة سينمائية.
ولفتت الفنانة نور الي انه تم ايقاف التصوير بالمسلسل الفترة الماضية بسبب انشغال فريق العمل بعدد من الاعمال الأخري، موضحة أن فريق العمل سيعود الي التصوير مرة اخرى بعد الموسم الرمضاني المقبل.
واكدت ان هناك مشاهد خارجية في العمل ولكن لاتعرف هل سيتم تصويرها ام لا بعد وجود الموجة الثانية من فيروس كورونا، متمنية ان ينال العمل اجاب الجمهور.
وكشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن الأمومة شعور عظيم.
ولفت إلى أن الأمومة تحتاج وقت ومجهود كبير، مضيفة أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.
كما كشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.
قالت الفنانة "نور" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، ونوهت أن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.
وكشفت الفنانة "نور" عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتًا ومجهودًا كبيرًا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائمًا «تزعق» لهما.
وعلى الجانب الآخر كانت قد قالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".
وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخرًا لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.
في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت إنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.
استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.
وكشفت راغدة شلهوب، كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، وبرنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال.
وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، وهل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، وسر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.
كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.
وفي نهاية الندوة تحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.
في البداية وبسؤالها عن الأمر الذي تخشى الفنانات الحديث عنه، قالت: "أكثر شئ يخشى النجوم الحديث عنه هو الطلاق، هم يفضلون عدم الحديث فيه لأنه يكون للبعض تجربة مريرة فلا يحبون أن يعيدوا الحديث عنه حتى لا يتذكرون تفاصيله الأليمة".
وقالت راغدة شلهوب إنها لم تتوقع كل هذا النجاح الذي حققته في مصر ببرامجها المختلفة.
وأكدت راغدة شلهوب إنها حرصت على تقديم برامج الهارد توك شو بطريقتها الخاصة، فلاقت نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية.
وأضافت أنها كانت تفاجأ بعد عرض كثير من حلقات برامجها أنها تتصدر مؤشرات البحث، وتريند جوجل ويوتيوب وتويتر، وهو النجاح الكبير الذي لم تتوقعه على الإطلاق.
وأكدت أنها لم تقدم برامج فنية فقط، بل بدأت حياتها بالبرامج الاجتماعية، ومن أشهرها برنامج "كلام في سرك"، على قناة الحياة"، وكان شبيها لحد بعيد من برنامجها "عيون بيروت"، وكان يعرض موضوعات اجتماعية وطبية وغيرهما من الموضوعات غير الفنية، قبل أن تتجه لاحقا للبرامج الفنية.
وأكدّت الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لا تفضل البرامج التي يقدمها مذيع مستفز، مؤكدة أنه يضر الضيف والمشاهد في نفس الوقت.
وأضافت راغدة شلهوب "إننا لا نحضر الضيوف عشان نبهدلهم"، بل لنسألهم في عدة محاور ساخنة من حياتهم، سواء حياتهم المهنية والخاصة".
وتابعت أنها تعتمد دائما على التلقائية والعفوية، بحيث يمكنني سؤال الضيف فيما أريد، ولكن بطريقة مناسبة، حتى يكون مرتاحًا نفسيًا قبل الإجابة، وهو أمر مفيد لي وللمشاهدين في الوقت نفسه.
وكشفت الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة بـ "صدى البلد" عن تفاصيل أجور النجوم في بعض حلقاتها.
وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن الأجور في بعض السنوات كان مبالغا فيها جدًا، وأن الأمر تغير إلى حد ما في السنوات السابقة، وأصبحت الأرقام معقولة.
وأضافت أن الأرقام الكبيرة لم تعد تدفع إلا لبعض الفنانين والنجوم الكبار، أما الباقون فأرقامهم طبيعية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إن كل الضيوف يحصلون على مبالغ محترمة.
وحول بعض الفنانين الذين كانوا يبالغون في أجورهم قالت راغدة شلهوب إنها لا تتدخل في هذه الأمور الإدارية، وأنها فقط كانت تتدخل لمعرفة بعض التفاصيل على سبيل "الحشرية"، ليس أكثر.
وقالت راغدة شلهوب إن ضيفا حصل في أحد برامجها على 150 ألف دولار، وآخر حصل على 100 ألف دولار، وهما من الضيوف التقال، والمشاهير عربيا.
كما تحدثت الإعلامية راغدة شلهوب، عن حلقة أثارت جدلا كبيرا بعد تناولها قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز.
وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن بعد هذه الحلقة قامت الفنانة زينة بالاتصال بها لتشكرها عن وقوفها بجانبها بالرد والتوضيح للجمهور بعض من الحقيقة التى يتجاهلها البعض.
وأكدت "راغدة " أن هذا هو الطبيعى التى تقوم به فى جميع حلقاتها، فهى لا تقف مع أحد ضد أحد ولا تساند أحدا ضد الآخر.