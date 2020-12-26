قالوا لـ صدى البلد.. نور: لم أرفض تجسيد مشاهد جمال الحريم .. طارق الشناوى: 3 أعمال الأفضل فى عام 2020 .. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم مقابل الظهور معها

طارق الشناوى :

3 اعمال الأفضل فى 2020





نور اللبنانية :

لم ارفض تقديم جمال الحريم









تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات..









كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لاباس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السابق الرمضانى او داخله.



وقال طارق فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الاعمال ولكن ارى ان هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الافضل هذا العام ولعل من ابرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الاعمال التى صنعت بشكل جيد كما ان كان لها حس وطنى.



واضاف طارق : العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج.



أما العمل الثالث يرى طارق : ان مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرا شاملا للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورا جديدا وكوميديا كما ان العمل قادته مخرجة تمتلك ادواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.









كشفت الفنانة نور عن تفاصيل مسلسل عمر الناجي الذي تشارك فيه مع الفنان امير كرارة، وقالت نور في تصريحات ل"صدى البلد"، انه عمل مكون من 8 حلقات وتم تصويره بطريقة سينمائية.



ولفتت الفنانة نور الي انه تم ايقاف التصوير بالمسلسل الفترة الماضية بسبب انشغال فريق العمل بعدد من الاعمال الأخري، موضحة أن فريق العمل سيعود الي التصوير مرة اخرى بعد الموسم الرمضاني المقبل.



واكدت ان هناك مشاهد خارجية في العمل ولكن لاتعرف هل سيتم تصويرها ام لا بعد وجود الموجة الثانية من فيروس كورونا، متمنية ان ينال العمل اجاب الجمهور.



وكشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن الأمومة شعور عظيم.

ولفت إلى أن الأمومة تحتاج وقت ومجهود كبير، مضيفة أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.

كما كشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.













قالت الفنانة "نور" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، ونوهت أن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.

وكشفت الفنانة "نور" عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتًا ومجهودًا كبيرًا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائمًا «تزعق» لهما.

وعلى الجانب الآخر كانت قد قالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".

وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخرًا لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.

في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت إنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.







