استدعاء المهندس المتسبب في انهيار أرضي بطنطا للتحقيق

أفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية، اليوم الأحد، استدعاء مسئولي حي أول طنطا المهندس المتسبب في واقعة الانهيار الأرضي بشارع رئيسي والتحقيق معه قانونيا وإداريًا.





وشهد شارع عزيز فهمي بمنطقة بحي طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس توقف الحركة المرورية، إثر حدوث هبوط أرضي مفاجئ دون وقوع أي إصابات.





وورد بلاغ لغرفة عمليات حي طنطا بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي بشارع عزيز فهمي، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.



