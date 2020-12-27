من بينها تجربة التطبيقات.. 7 ميزات مذهلة في نظام ios 14.3.. تفاصيل

طرحت شركة أبل أحدث إصدار من نظامها التشغيلي، والذي يحمل رقم الإصدار iOS 14.3، والذي يجلب الكثير من الميزات الجديدة والتي تتميز بها أيضا سلسلة هواتف آيفون 12 لتحسين تجربة الاستخدام أكثر، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 7 ميزات يقدمها تحديث iOS 14.3 الجديد.









1. تجربة التطبيقات دون تثبيتها:

صممت شركة أبل ميزة جديدة تمكن مستخدمي هواتف أندرويد من تجربة التطبيقات قبل تثبيتها، حيث تعرض ميزة App Clips، ما يمكن أن يقدمه التطبيق إليك بواسطة نسخة مصغرة منه، ويجلب أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 14.3، رموز التعريف الشخصية QR، والتي يمكنك مسحها ضوئيا عن طريق كاميرا جهازك من أجل تشغيل نافذة للتطبيق عائمة.









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2. تصوير الفيديو بدقة 25 إطارا:

يتيح لك إصدار نظام التشغيل الأحدث من أبل iOS 14.3، إمكانية تصوير فيديو بدقة 25 إطارًا في الثانية بجودة HD 1080 بيكسل أو 4K، والتي تأتي مخصصة كتنسيقات التي تستخدمها أجهزة التلفاز في الوقت الحالي والتي تسمى PAL.









3. تخصيص ميزة Smart Stack:

أطلقت شركة أبل ميزة مخصصة للويدجت تتضمن أدة تسمى Smart Stack، والتي تتيح لمستخدمي آيفون ضع أكثر من ويدجت في واجهة مستخدم واحدة، ويتم عرض كل ويدجت منها بعد فترة من الوقت أو يدويا، بطريقة شبيهة لإنشاء المجلدات يمكن فقط النقر مطولا على الويدجت ثم سحبها وإفلاتها في ويدجيت آخر على الشاشة الرئيسية لجهازك.









4. تحرير صور ProRAW:

يضيف إصدار iOS 14.3 تنسيق صور ProRaw، والذي يتيح لهواة التصوير والمحترفين استخدام تنسيق التصوير الفوتوغرافي RAW، إجراء تغييرات على الصور بواسطة هاتف آيفون 12 برو ماكس دون أن تفقد من جودتها.









5. تطبيقات مخصصة للشاشة الرئيسية:

تحسينات التطبيقات التي تستخدم الاختصارات على الإصدارات السابقة من iOS، حيث كانت في السابق تتيح لك إنشاء أيقونات شاشة رئيسية مخصصة للتطبيقات التي تستخدم الاختصارات، ولكن إصدار iOS 14.3، يجلب تحديثا جديدا لتلك التطبيقات حيث سينقلك مباشرة إلى التطبيق المخفى على جهازك.









6. ميزات جديدة مخصصة للكاميرا:

أتاح إصدار نظام التشغيل iOS 14.3، تحديثات جديدة للكاميرا والتي تجلب ميزات متعددة من بينها وضع المرآه أو انعكاس الصورة، والتي يمكنك استخدامها مع الكاميرا الأمامية من خلال خيار Mirror Front Camera.









7. خدمة +Apple Fitness:

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق الصالات الرياضية، لذا اهتمت أبل بإضافة خدمة التمارين الرياضية +Apple Fitness، في هواتف آيفون وأجهزة التلفاز التابعة لأبل، ويمكنك من خلالها جميع مستويات اللياقة البدنية المختلفة وأنت في المنزل.