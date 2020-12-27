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أصل الحكاية

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:58 م
كورونا
كورونا
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رشا عوني

في أيام قلية فقط، انقلبت أحوال كورونا رأسًا على عقب، بعد هدوء دام عدة أشهر، جعل العديد من المتخصصين والمواطنين بتوقعات نهاية وباء كورونا، إلا أن الفيروس تمحور ليخرج لنا سلالة كورونا الجديدة، تغزو العالم وتحصد أرواح أعداد كبيرة من المواطنين وبأعراض جديدة ومختلفة.

 

حيث بدأت الموجة الثانية من كورونا في التفشي داخل مصر، وأصبحت الأعداد في تزايد مستمر، وفقًا للتقرير اليومي الذي يصدر عن وزارة الصحة، فقد تخطت الحالات الألف حالة إصابة مع التزايد اليومي، كذلك يتحور الفيروس وتتفشى سلالة جديدة أشد فتكًا وأسرع انتشارًا مما حدث في الموجة الأولى من كورونا.

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وتتمثل أعراض سلالة كورونا الجديدة تحمل بعض الاختلافات عن أعراض كورونا المتعارف عليها والتي حفظناها عن ظهر قلب منذ تفشي الفيروس، فهناك بعض الفروق التي تجعل المصاب قد لا يستطيع التمييز وتشخيص حالته بكورونا.

 

أعراض كورونا القدمية كانت شهيرة وتشبه البرد تمامًا، وهي :

ارتفاع في درجة الحراراة " حمى "

صداع مستمر

ألام بالجسم

قشعريرة

التهاب الحلق

سعال

فقدان حاسة الشم و التذوق

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أما أعراض سلالة كورونا الجديدة فهي تضم بعض الفروق بحسب موقع اكسبريس،  ومنها :

ألام بالمعدة

قئ

إسهال

تجلطات دموية

ارهاق وضعف شديد

ألام بالعظام

فقدان الشهية .


منظمة الصحة تحذر من السلالة الجديدة

 أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أمس السبت ، تحذر فيه الشباب بشكل خاص من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا  المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.
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