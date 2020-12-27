مدربة تعديل السلوك: التليفونات والتيك توك من أسباب زيادة التوحد والانطواء لدى الأطفال.. فيديو

قالت شيماء سلامة مدربة تعديل سلوك، إن بعض الأشخاص في المجتمع الشرقى استغلوا الاطفال بتصويرهم في مواقف معينة حتى يحصدوا نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل ليحصلوا على مقابل تلك المشاهدات، وهم في ذلك يحاولون تقليد الغرب لكنه تقليد أعمى أثر على ثقافة الأطفال وسلوكهم وانحرافهم.





وأوضحت شيماء سلامة، خلال لقائها على قناة صدى البلد لبرنامج "ست الستات"، أن هناك العديد من المصطلحات الغريبة ظهرت لدى الاطفال بسبب التيك توك والفيس بوك وانستجرام، لافتة إلى أن الطفل ذو الأربع سنين أو الخمس سنين لا يستطيع ادراك أن ما تفعله هو مجرد مقلب أو موقف كوميدى لكنه سيظلل راسخ فى عقله كسلوك حياتى.





وأشارت شيماء سلامة، إلى أن الطفل يكتسب السلوكيات والتعامل مع البيئة المحيطة منذ صغره فإذا قمت بإستغلاله لعمل فيديو معين أو موقف ستظل هذه الثقافة فى ذهنه طوال تفكيره ونموه، موضحة أنه من الأخطاء الشائعة إعطاء الأطفال التليفونات فى سن صغير لأن ذلك يعطل نموه وذكاؤه وقدرته على الإنخراط مع غيره من الأطفال.





وأكدت شيماء سلامة، أن التليفونات أغنت الأطفال عن الآباء وعملت على زيادة نسبة التوحد لدى الأطفال ، لافتة إلى ضرورة منع الموبايل وتعويضه بالذهاب للنادى أو ابتكاره لأشياء أو رسومات أو مشاهدة فيديوهات مفيدة تعمل على زيادة معدل ذكاؤه.