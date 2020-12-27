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رياضة

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة وست بروميتش ألبيون والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي وست بروميتش في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 7 نقاط.

ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ماتيب - فابينهو - ألكسندر آرنولد 

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني 

ويسعى محمد صلاح لتعزيز صدارته لقائمة الهدافين من خلال تلك المواجهة، حيث يتربع على القمة برصيد 13 هدفا.
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