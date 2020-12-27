متحدث الحكومة: وضع إصابات كورونا فى مصر مقلق.. والموجة الثانية أكثر انتشارا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم الأحد، من لجنة إدارة أزمة كورونا تتناسب مع الوضع الحالي، فالموجة الثانية أسرع انتشارًا وشملت فئات جديدة مثل الأطفال والشباب.





وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات الجديدة هدفها إعادة الانضباط للشارع المصري، ورغم أن مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامات 50 جنيهًا فقط، لكن تحصيلها بصورة فورية أفضل من مبلغ أكبر بإجراءات طويلة.





وتابع أنه بداية من الأحد المقبل ستقوم السلطات بتطبيق العقوبة بصورة فورية، لمن لم يرتد الكمامة، وليس حيازتها وفي حال عدم وجود مبلغ الغرامة سيتم التحويل على الفور للنيابة، والتحويل للمحاكمة، وحال الرغبة في التصالح يتم دفع 100 جنيه .





وعن إقامة انتخابات اتحاد الكرة، أكد سعد أنه لن يكون هناك أزمة حال استثناء اتحاد الكرة من قرار حظر إقامة الجمعيات العمومية والانتخابات للاتحادات والأندية، ولم يتطرق اجتماع اليوم للأمر و،من الوارد أن يكون تم التطرق له في سياق آخر بين رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، ولن تكون هناك أزمة خاصة و أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عددها قليل ولا تقارن بالأندية.





وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن منحنى إصابات كورونا مقلق، ولكن وضع المستشفيات تحت السيطرة، والمخزون من بعض الأدوية يكفي إلى 8 أشهر، ولن يحدث أي نقص كما حدث في الموجة الأولى.