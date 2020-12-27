ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جونز هوبكنز: حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:21 م
حالات كورونا في امريكا
حالات كورونا في امريكا
Advertisements
على صالح
تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في الولايات المتحدة نحو 19 مليون حالة إصابة، وفقًا للبيانات المقدمة من مركز مراقبة تفشي فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز.

وحتى الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، سجلت جامعة جونز هوبكنز نحو 19016301 اختبارًا إيجابيًا لمرض فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، في نفس الوقت، 332251.

وتجاوز إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وهو الأكبر في العالم، 18 مليون حالة يوم الاثنين الماضي.

ويتم حاليًا تقديم لقاحات ضد مرض الفيروس المستجد من إنتاج شركة فايزر وبيونتك و مودرنا في الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موسكو تسجل 49 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 8 ملايين و690 ألف شخص

هولندا تتجاوز 350 ألف حالة إصابة بكورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 54 مليونا

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 133 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

تعرضت للتفتيش عارية.. مواطنة تركية لـ أردوغان: تتشدق بالقرآن وتفعل خلاف ما تقول

الحكومة: نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام

تقربوا لله.. أحمد حسن وزينب يعلنان بناء مسجد بعد حريق سيارتهما

إصابة 8 لاعبين بفريق 16 سنة لـ سلة الاتحاد السكندري بعد مواجهة الأهلي

الطيران السعودي: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

الحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات