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منوعات

الدب الروسي.. شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف.. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
كلب
كلب
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عزة عاطف
إن مارلي كلب الدب الروسي هو أكبر من أكبر كلب قد رأيته في حياتك، فهو يزن 14 باوند ويصل ارتفاعه 6 أقدام و 5 بوصات، والغريب أن جسده لا يزال في نمو مستمر. 

يعيش الكلب البالغ من العمر عامين فقط مع مالكيه «نايجل كارفر» البالغ من العمر 63 عامًا، وحبيبته «ليندا باولي» 60 عامًا داخل كوخ صغير في إلكستون، بـ ديربيشاير. 

والكلب في الحقيقة أطول من كليهما عندما يقف على رجليه الخلفيتين ويحتاج إلى المشي 6 أميال يوميًا، لقد قدروا أنه في غضون 12 شهرًا فقط، قطعوا المسافة بين Land's End و John O'Groats ثلاث مرات. 

يتكون النظام الغذائي اليومي لمارلي من اللحم المفروم النيء والدجاج المسلوق والأسماك مع الخضار وكذلك بسكويت الكلاب، والتي تكلف الزوجين أكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر.

يقول نايجل وهو عامل بناء: "مارلي أطول مني عندما كان يقف على رجليه الخلفيتين وأنا طولي 6 أقدام و 2 بوصة، فهو ضخم جدا إلى جانبي".

ويؤكد: "لن يتوقف نموه حتى يبلغ من العمر 3 أو أربع سنوات، ولكن من المرجح أن يكتسب المزيد من الوزن العضلي، لذا فقد يزن في النهاية حوالي 16 كجم".

يحكي نايجل: "عندما كان جروًا، كان يمر بطفرات نمو هائلة في الليل ونستيقظ يوميًا لنفاجئ بكلب أكبر".

تُستخدم هذه السلالة من الكلاب لاصطياد الذئاب في روسيا، لكنها غير معتادة على العيش في الظروف البيئية في بريطانيا، لذا يحدق الناس في الكلب مارلي بغرابة في كل مرة يخرج فيها مع أصحابه.

من النادر في المملكة المتحدة البريطانية رؤية كلب دب روسي، لكن في روسيا يعتبر سلالة الكلاب الرئيسية، يقول: "نحن نسير معه حوالي 168 ميلًا شهريًا، فهو يحتاج إلى الكثير من التمارين لأنه كلب كبير ونشيط".

لقد انتشرت صور مارلي على الإنترنت عدة مرات بسبب قامته الطويلة، وأضاف نايجل: "أستمتع بالتقاط صور لمارلي توضح حجمه الضخم.. لم أقم بتصويره بعد مع شخص قصير لكنني آمل أن أفعل ذلك قريبًا". 

يقول عندما أنشر صورة لمارلي عبر الإنترنت، يحصل على آلاف الإعجابات والمشاركات حيث يسحر الناس بمظهره، فهو مغطى بشعر كثيف ورقيق ويحتاج إلى تمشيط المستمر بالفرشاة، نملأ نصف كيس بن من شعره في اليوم فهو يتلف بسرعة".

يتناول مارلي 3 وجبات في اليوم، من بسكويت كيمبل مرورا بـ الدجاج العملاق الممزوج بالدجاج المسلوق إلى اللحم البقري المفروم والأسماك والخضروات، بما في ذلك الجزر والبازلاء والبروكلي والملفوف.
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