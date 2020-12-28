طارق سعدة: اكتشفنا كوافيرة تصدر كارنيهات مزورة باسم نقابة الإعلاميين

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية، التي تنتحل صفة نقابة الإعلاميين.





وأضاف "سعدة" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقابة لديها عدد من الأحكام القضائية ضد كيانات انتحلت صفة النقابة، مشيرًا أن النقابة أكتشف مؤخرة " كوافيرة" تمتلك جمعية خيرية، وتصدر كارنيهات مزورة لأشخاص مجهولين تحت صفة إعلامي، بإعتبارها نقابة الإعلاميين بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





وتابع أن النقابة تواصلت مع السجل المدني لعدم إصدار بطاقة رقم قومي بصفة إعلامية، لأي شخص يحمل كارنية بخلاف كارنية نقابة الإعلاميين الرسمية بجاردن سيتي بالقاهرة.





وناشد سعدة كافة العاملين بالمجال الإعلامي عدم التعامل مع اي كيان وهمي يصدر كارنيهات مزورة تحت إسم نقابة الإعلاميين.





وفي سياق متصل قال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تسعي لتقنين أوضاع كافة مقدمي البرامج علي الفضائيات المصرية، وذلك من خلال حصولهم علي تصاريح لمزاولة المهنة، أو عضوية النقابة.





وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أن أغلب الإعلاميين حصلوا بالفعل علي التصاريح اللازمة من النقابة لظهورهم علي الشاشة، وكان آخرهما الإعلامي أسامة كمال، موضحًا أن القانون يلزم كل من يظهر علي الشاشات كمقدم برامج، أو يعمل في مجال الإعلام تحت مسميات شُعب النقابة، أن يحصل علي التصاريح اللازمة من نقابة الإعلاميين.





وتابع، أن كافة البرامج الرمضانية علي مُقدميها التقدم لنقابة الإعلاميين قبل الظهور، بما في ذلك مقدمي برامج المقالب، وعلي رأسهم برنامج، رامز جلال، موضحًا أن القانون يلزمهم بذلك وأحذرهم أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اي برنامج لا يحصل مُقدمه علي تصريح من النقابة، وقد تصل هذة الإجراءات وفق القانون لغلق الفضائية التي تعرض البرنامج بالكامل، او للحبس للمخالف.



