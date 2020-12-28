استشاري مناعة يحذر المواطنين: أعراض الإنفلونزا والبرد وكورونا متشابهة في الرشح والكحة "فيديو"

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه غير صحيح الاستعانة بأدوية كورونا وشرائها من الصيدلية دون استشارة الطبيب، لأن هناك بعض الأدوية تكون غير مناسبة لكبار السن أو تكون غير مناسبة لمريض حساسية معينة.





وأكد أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن الإصابة بأعراض بسيطة كالرشح لا تحتاج لبروتوكول علاج ولكن المريض يتناول بعض الفيتامينات، بينما ارتفاع درجة الحرارة يجب تناول البروتوكول الطبي تحت إشراف طبى وفقًا للأمراض المزمنة التي يكون المريض مصابًا بها.





وتابع أن الاستهتار من قبل المواطنين أدى إلى إصابات أسر بأكملها، خاصة وأن أعراض الأنفلونزا والبرد والكورونا متشابه وهي الرشح والكحة، كما ان الإصابة بفيروس كورونا من الممكن ان تكون بأعراض او من غير اعراض نهائيًا.





وأشار إلى أنه يجب اعتبار أى اصابة بنزلة برد بأنها إصابة بفيروس كورونا سواء رشح او ارتفاع درجات حرارة بسيطة يجب عزل الشخص لنفسه والتعامل مع الأعراض بحذر وتناول فيتامين سي ومتابعة الطبيب طوال فترة العزل.





ونصح المواطنين بضروروة تناول البقوليات والمكسرات وتناول الجوافة والفاكهة والسلطة والبعد عن الأكلات الحريفة والتيك اواى والمياه الغازية، وذلك لتقوية المناعة.