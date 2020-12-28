ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمدة 3 سنوات.. وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع السعودية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
مجلس الاعمال المصرى
مجلس الاعمال المصرى السعودى
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أصدرت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد
أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعضوية كلٍ من المهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبو بكر، شركة كويل انرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة، والنائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية،  كمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت.

والمهندس مدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، والمهندس محمد جنيدي، شركة GMC، والمهندس فتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، والمهندس تامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية، حسن أحمد نوح، شركة حديد عز، والمهندسأشرف أبو الفتوح، شركة انبي، والمهندس محمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات،  هشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى، والدكتورة عادلة رجب، شركة مصر للسياحة.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع،ـن اعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلًا عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التجارة تصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

نيفين جامع: السوق الإماراتي الوجهة الأولي للصادرات المصرية بنسبة 11% سنويًا

وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان إقامة مشروع سياحي بأرض رأس جميلة بشرم الشيخ

بمشاركة 10 وزراء.. انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى اليوم

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع

المجلس التصديري للكيماويات: نحتاج لتفعيل خدمة الشباك الواحد

ترشيحاتنا

ميسي: الانتقال لـ ريال مدريد عار وأعاني أزمة نفسية بسبب بايرن ميونخ

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

فعلتها الصين وفشلت أمريكا.. عداد كورونا يكشف كيف تعاملت أكبر دولتين في العالم لاحتواء الوباء

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

طارق السيد لـ مصطفى محمد: احترم عقدك مع الزمالك واحترف بعد الاولمبياد

الصين تحذر أمريكا وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شئونها الداخلية

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير