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فن

بإطلالة جديدة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت مي سليم بتسريحه شعر جديدة ووضعت مكياج هادئ مما أبرز جمال ملامحها.

وكنت الفنانة مى سليم، قد صرحت بأن عام 2020 كان جيدا بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.

وأضافت مي سليم لـ صدى البلد: "على المستوى الشخصي العالم كله كان صعب في 2020، بسيب فيروس كورونا، وتأثيره على كل الاوضاع الاقتصادية وغيرها، وأتمنى ان يحمل العام الجديد 2021 معه كل الخير، ويزول فيروس كورونا عن العالم".

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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