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رياضة

8 مناطق تصرف مستحقات الحكام من اتحاد الكرة.. اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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يسرى غازى
بدأت اليوم الاثنين لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد فى صرف ٤ ملايين و ٨٠٠ الف جنيه قيمة المستحقات المالية الخاصة بإدارة قضاة الملاعب مباريات الدوري الممتاز وبقية المسابقات المحلية.

وشهد اليوم الاثنين توافد مندوبي ٨ مناطق من أجل تسلم الشيكات الخاصة بصرف مستحقاتهم المالية.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن الموافقة على صرف المستحقات المالية للحكام عن إدارتهم لمباريات المسابقات المحلية خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتوافد مندوبي بقية المناطق خلال الساعات القادمة من أجل صرف بقية المستحقات المالية والحصول على الشيكات الخاصة بهم.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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