وزارة الزراعة: ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى 5 ملايين طن

وأضاف "فهيم" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بإدارة حكيمة من وزارة الزراعة استطاع القطاع الوصول إلى أرقام غير مسبوقة فى هذا المجال، موضحا أنه تم تصدير 5 ملايين طن إلى الدول المتقدمة، سواء الدول الأوروبية أو الأمريكية واليابان، كما أن هناك أسواقا يتم فتحها كل عام.





وتابع أن هناك اكتفاء ذاتيا بالنسبة للخضراوات والفاكهة والفائض منها يتم تصديره، لافتا إلى أنه بقطاع الحجر الزراعى وبتكليفات مباشرة من وزير الزراعة وهو وضع الأعين على الأسواق التي تستوعب الإنتاج المصرى.





وأكد أن المزارع المصرى خلال عام 2020 بدأ يشعر أن هناك تغيرا ما فى قطاع الزراعة وإدارته فى مصر، متابعا أن هناك العديد من المبادرات الخاصة بالوزارة فى الكثير من الإنتاجات ومنها الإنتاج الحيوانى والخدمات البيطرية والإنتاج الزراعى والحاصلات التصديرية.





وأشار إلى أن هناك ما يفوق ال9 ملايين فدان بقطاع الزراعة، وينتج عنه عشرات الملايين من المحاصيل الحقلية أو زراعة الخضراوات والفاكهة، حيث أن هذا الكم من الإنتاج الزراعى يجب أن يكون به إدارة حكيمة لإدارة هذا الإنجاز.