ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العذراء يحاط بمن يحبونه.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 31 - 12 - 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 31 - 12 - 2020
Advertisements
هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم  وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 31-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

اقرأ أيضا..

برج الحمل
ماليا ومهنيا: انتبه اليوم لعلاقاتك وقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.

برج الثور:
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.
عاطفيا: يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

برج الجوزاء:
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك المهنية وأيضا نفقاتك وعليك بإدارة وضعك المالي والمهني بجدية.
اجتماعيا وعاطفيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة واللياقة في معاملاتك.

برج السرطان:
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.
عاطفيا: رغم التشوش.. تبدو اليوم متألقا وتلفت الأنظار وتؤثر في الجنس الآخر.. فلتنطلق بلا تردد.


برج الأسد:
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتعامل فقط مع من تثق بهم وتربطك بهم علاقة حب واحترام، ولا تعلن خططك.
مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بعدم إهمال صحتك، فاليوم اهتم بسلامتك ونظم جهودك.


برج العذراء:
عاطفيا: رغم التشوش.. تجد اليوم أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد مع الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

برج الميزان:
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على العدل في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: قد تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.


برج العقرب:
عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

برج القوس:
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تتجنب المغامرات المهنية والمالية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على مقاومة التشوش وينفعك حرصك على الدبلوماسية.

برج الجدي:
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك وفي نفس الوقت اهتم بحماية حقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.


برج الدلو
عاطفيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
مهنيا: الوضع الفلكي يضع المسئوليات على عاتقك وعليك ألا تتذمر إذا واجهت بعض التعقيدات، فقط نظم جهودك وأولوياتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.
عاطفيا: القمر ما زال بمنزل الحب ويضع أمامك فرصة لتوطيد علاقة أو وضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الخميس 29 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

الملاذ الآمن بعيدا عن كورونا .. هنا يجتمع قادة العرب في 5 يناير لهذا السبب.. صور

مبحبش حد يعملها ميكب غيري.. سارة تجهز والدتها يوم خطوبتها وفرحها.. صور

أخبار التوك شو| إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات.. محمود مسلم يروي تفاصيل خلافه مع مرتضى منصور.. تعرف على طرح لقاح أوكسفورد في الأسواق

سنعود أقوى.. الاتحاد السكندري يدعم رجال السلة عقب الهزيمة من الأهلي

أخبار الفن: يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية.. وسر سحب مسلسل رأفت الهجان من عادل إمام.. ووفاء عامر تحذر متابعيها من منتج تجميل

بعد 6 سنوات .. كيف نجح الأهلى فى الثأر من هزيمته التاريخية أمام حسام حسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة