العذراء يحاط بمن يحبونه.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 31 - 12 - 2020

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 31-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
ماليا ومهنيا: انتبه اليوم لعلاقاتك وقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.
برج الثور:
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.
عاطفيا: يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.
برج الجوزاء:
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك المهنية وأيضا نفقاتك وعليك بإدارة وضعك المالي والمهني بجدية.
اجتماعيا وعاطفيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة واللياقة في معاملاتك.
برج السرطان:
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.
عاطفيا: رغم التشوش.. تبدو اليوم متألقا وتلفت الأنظار وتؤثر في الجنس الآخر.. فلتنطلق بلا تردد.
برج الأسد:
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتعامل فقط مع من تثق بهم وتربطك بهم علاقة حب واحترام، ولا تعلن خططك.
مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بعدم إهمال صحتك، فاليوم اهتم بسلامتك ونظم جهودك.
برج العذراء:
عاطفيا: رغم التشوش.. تجد اليوم أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد مع الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
برج الميزان:
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على العدل في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: قد تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.
برج العقرب:
عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
برج القوس:
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تتجنب المغامرات المهنية والمالية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على مقاومة التشوش وينفعك حرصك على الدبلوماسية.
برج الجدي:
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك وفي نفس الوقت اهتم بحماية حقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.
برج الدلو
عاطفيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
مهنيا: الوضع الفلكي يضع المسئوليات على عاتقك وعليك ألا تتذمر إذا واجهت بعض التعقيدات، فقط نظم جهودك وأولوياتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.
عاطفيا: القمر ما زال بمنزل الحب ويضع أمامك فرصة لتوطيد علاقة أو وضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.