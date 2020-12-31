العذراء يحاط بمن يحبونه.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 31 - 12 - 2020

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 31-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





اقرأ أيضا..





برج الحمل

ماليا ومهنيا: انتبه اليوم لعلاقاتك وقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.





برج الثور: مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة. عاطفيا: يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.





برج الجوزاء: مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك المهنية وأيضا نفقاتك وعليك بإدارة وضعك المالي والمهني بجدية. اجتماعيا وعاطفيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة واللياقة في معاملاتك.



برج السرطان: مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه. عاطفيا: رغم التشوش.. تبدو اليوم متألقا وتلفت الأنظار وتؤثر في الجنس الآخر.. فلتنطلق بلا تردد.









برج الأسد: عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتعامل فقط مع من تثق بهم وتربطك بهم علاقة حب واحترام، ولا تعلن خططك. مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بعدم إهمال صحتك، فاليوم اهتم بسلامتك ونظم جهودك.









برج العذراء: عاطفيا: رغم التشوش.. تجد اليوم أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد مع الطرف الآخر. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.





برج الميزان: مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على العدل في تعاملاتك. عاطفيا وعائليا: قد تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.









برج العقرب: عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك. مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.





برج القوس: مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تتجنب المغامرات المهنية والمالية. عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على مقاومة التشوش وينفعك حرصك على الدبلوماسية.





برج الجدي: مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك وفي نفس الوقت اهتم بحماية حقوقك. عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.









برج الدلو عاطفيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك ولا تعلن أخبارك الخاصة. مهنيا: الوضع الفلكي يضع المسئوليات على عاتقك وعليك ألا تتذمر إذا واجهت بعض التعقيدات، فقط نظم جهودك وأولوياتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.





الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وماليا: لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل. عاطفيا: القمر ما زال بمنزل الحب ويضع أمامك فرصة لتوطيد علاقة أو وضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.







