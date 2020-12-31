في 14 يوما.. أسرع حيله لحرق الدهون

هل وزنك زاد خلال الشتاء بسبب كثرة تناولك للأطعمة المحتوية على كم كبير من السعرات الحرارية؟ إليكِ رجيم سريع لحرق الدهون وفقدان الوزن الوزن بسرعة في 14 يومًا وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "برايت سايد".
الأسبوع الأول :
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الإفطار 6 صباحا:
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدي
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوي + طبق سلطة
\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين :
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
الأسبوع الثانى
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدس
الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 كلاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات
بمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدس