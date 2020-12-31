في 14 يوما.. أسرع حيله لحرق الدهون

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدي



أو



3 قطع فيليه بانيه مشوي + طبق سلطة



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات





يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية