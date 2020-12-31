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أخبار العالم

طقس السعودية.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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أمينة الدسوقى

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز الوطني الأرصاد السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد، خيبر» ومكة المكرمة «اضم، ميسان، الطائف، العرضيات، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتستمر نفس الحالة المناخية السابقة على منطقتي الباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» وعسير «البرك، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب».

أما محافظات «بيشة، تثليث» بمنطقة عسير و«البدائع، البكيرية، الرس، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» بمنطقة القصيم فتشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتشهد منطقة الرياض «الدوادمي، السليل، عفيف» رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

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