لمدة 3 سنوات| أوباما يوقع على عقود التجديد لـ الزمالك.. اليوم

يوقع اليوم يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي قبل تدريب اليوم لتوقيع العقود رسميا.
وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسؤولو النادي في التوصل لاتفاق مع أوباما بشأن تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم.
وتأجل توقيع اللاعب بسبب عدم حصوله على الشيك الخاص بمقدم التعاقد خاصة وأن النادي كان ينتظر تغيير توقيع أمين الصندوق بعد تولي المستشار سامي صبحي عضو اللجنة الثلاثية لإدارة النادي الجديد منصب أمين الصندوق خلفا للمستشار عماد عبد العزيز الذي تولى رئاسة اللجنة حاليا.