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رياضة

لمدة 3 سنوات| أوباما يوقع على عقود التجديد لـ الزمالك.. اليوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:55 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يوقع اليوم يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي قبل تدريب اليوم لتوقيع العقود رسميا.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسؤولو النادي في التوصل لاتفاق مع أوباما بشأن تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم.

وتأجل توقيع اللاعب بسبب عدم حصوله على الشيك الخاص بمقدم التعاقد خاصة وأن النادي كان ينتظر تغيير توقيع أمين الصندوق بعد تولي المستشار سامي صبحي عضو اللجنة الثلاثية لإدارة النادي الجديد منصب أمين الصندوق خلفا للمستشار عماد عبد العزيز الذي تولى رئاسة اللجنة حاليا.
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