احتفالات العام الجديد حول العالم.. بدون قيود في نيوزيلندا والألعاب النارية تزين سماء أستراليا

دقت أجراس العام الجديد بالفعل في دول عدة حول العالم، حيث احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بنهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 بعروض الألعاب النارية المبهجة، في حين تخطط بقية دول العالم لتقليص حجم الاحتفالات في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا عالميًا، وتجاوز عدد حالات الإصابة لـ80 مليون حالة.





جدير بالذكر أن دولا مثل نيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى أغلب أنحاء أستراليا استقبلت العام الجديد وسط حالة من الترقب والأمل، وتستعد بقية الدول للترحيب ببداية 2021 خلال الساعات المقبلة.





وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على طبيعة الاحتفالات التي شهدتها الدول المشار إليها، موضحًا أنه في نيوزيلندا، حيث توفي 25 شخصًا فقط بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأصبحت القيود تقريبًا شبه معدومة، تكدست الحشود في شوارع مدينة "أوكلاند" لمشاهدة عروض الألعاب النارية، في حين شهدت مدينتا "ملبورن" و"سيدني" بأستراليا تجمعات لبعض المحتفلين.





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وأفاد التقرير بأنه على الرغم من أن نيوزيلندا مازالت معزولة بسبب إغلاق الحدود الدولية، إلا أن عدم تسجيلها حالات إصابة جديدة بالعدوى لأشهر سمحت بعودة الحياة لطبيعتها نسبيًا.





وفي أستراليا، أضاءت الألعاب النارية سماء ميناء مدينة سيدني، في وجود عدد محدود من المتفرجين لمشاهدتها عن كثب، حيث تقرر إلغاء خطط السماح بالتجمعات في ظل اكتشاف حوالي 150 حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا، الأمر الذي أسفر أيضًا عن فرض قيود مشددة على السفر من وإلى سيدني، وألغت مدن "ملبورن" و"بريسبان" و"أديلايد" بأستراليا عروضها الاحتفالية بالعام الجديد لتجنب التجمعات الكبيرة واحتمالية انتقال العدوى بين المحتفلين.





لكن بالنسبة لمعظم سكان العالم، البالغ عددهم 7 مليارات نسمة، فمن المتوقع أن ينتهي هذا العام باحتفالات "صامتة"، حيث من المقرر مشاهدة فعاليات الاحتفال بالعام الجديد سواء عروض الألعاب النارية والعروض المباشرة من المنزل أو إلغاؤها تمامًا.





وكانت جزر "تونجا" و"كيريباتي" و"ساموا" في المحيط الهادي أول من استقبلوا العام الجديد في تمام الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت جرينتيش.





ووفقًا لتقرير "ديلي ميل"، فإن دول مثل فرنسا ولاتفيا والبرازيل تشهد نشر أفراد من الشرطة والجيش لفرض حظر التجول الليلي وكذلك فرض حظر على التجمعات الكبيرة؛ وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أن مدينة "ووهان" الصينية، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد، شهدت تجمع لحشد من المحتفلين ملوحين بالبالونات، في حين قرر بعض المواطنين في اليابان التخلي عما يعتبر بمثابة فرصة للعودة إلى منازل عائلاتهم أملًا في تقليل المخاطر الصحية.









وفي دبي، فإنه من المتوقع حضور الآلاف لعروض الألعاب النارية والليزر في برج خليفة، أطول برج في العالم، ويتعين على كل الحاضرين سواء في أماكن عامة في أو فندق أو مطعم ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى.





يذكر أنه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أواخر عام 2019، فقد أصاب أكثر من 80 مليون شخص، وأودى بحياة قرابة 1.8 مليون.



