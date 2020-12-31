التعليم تحسم مصير العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الجديدة

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن وضع جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الاخيرة في ظل تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا.





وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا عاجلا للمديريات التعليمية ، أكدت خلاله أنه بالاشارة لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات لفيروس كورونا ، وفي اطار ما تم اعلانه بمجلس الوزراء بشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الاول وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام ، تقرر تفعيل القرار الخاص بالسماج لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بآداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء .





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا او اسبوعيا .





وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها .. يمنح الموظف المصاب بأي مرض من الامراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه الوظيفي اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار .





واكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمنح الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة اجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الاجازة.





كما اوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدي اجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.



