قيادات أوقاف أسوان: الدولة مهتمة بالصعيد والدليل افتتاحات المساجد

شهد الدكتور محمد عزت مدير مديرية الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة، في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف من بداية شهر سبتمبر 2020 حتى الآن.





وأدى الجميع، صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بأسوان ، وقام الدكتور محمد عزت بأداء خطبة الجمعة بعنوان : ” الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور للمستقبل ”.





وأكدت القيادات الدينية أن العمارة التي تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التي تبني وتعمر في جميع المجالات.





كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.





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