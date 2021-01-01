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ديني

قيادات أوقاف أسوان: الدولة مهتمة بالصعيد والدليل افتتاحات المساجد

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:11 م
قيادات أوقاف أسوان:
قيادات أوقاف أسوان: الدولة مهتمة بالصعيد
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محمد شحتة
شهد الدكتور محمد عزت مدير مديرية الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة، في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف من بداية شهر سبتمبر 2020 حتى الآن.

وأدى الجميع، صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بأسوان ، وقام الدكتور محمد عزت بأداء خطبة الجمعة بعنوان : ” الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور للمستقبل ”.

وأكدت القيادات الدينية أن العمارة التي تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التي تبني وتعمر في جميع المجالات.

كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ البحيرة يفتتح المسجد الكبير
كما شهد اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة  صلاة الجمعة بالمسجد الكبير قرية جواد حسني محافظة البحيرة.

وألقى الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: ” الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".

وأشاد محافظ البحيرة بموضوع الخطبة مؤكدًا أن ما نشهده في مجال عمارة المساجد يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تقدر لوزارة الأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته واهتمامه ببيوت الله (عز وجل) والتوعية بنظافة المساجد ، مشيدًا بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية والدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في التوعية بخطورة هذه المرحلة.
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