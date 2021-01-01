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تعليم

كاريكاتير أون لاين.. 5 طالبات بـ كفر الشيخ يحصدن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:48 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بما حققه توجيه الصحافة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لفوزه بالمراكز الـ 5 على مستوى الجمهورية في مسابقة "كاريكاتير.. أون لاين"، مقدمًا التهنئة للمشاركين في المسابقة والفائزين، والمشرفين من المعلمين والموجهين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، حصول الطالبة آية أيمن منصور بمدرسة النجاح الابتدائية بإدارة دسوق التعليمية على المركز الأول، والطالبة سلسبيل إبراهيم عبد الفتاح بمدرسة الرشيد الابتدائية بإدارة قلين التعليمية على المركز الثاني.

وأضافت، كشك، أن الطالبة تسنيم ابراهيم بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة بإدارة قلين التعليمية حصلت على المركز الثالث، والطالبة بسنت شوقي عبد اللاه بمدرسة التعاون للتعليم الأساسي بإدارة غرب كفر الشيخ على المركز الرابع.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى حصول الطالبة فاطمة الزهراء وائل عبد المجيد، بمدرسة فتح الله سلامة الإعدادية بإدارة دسوق التعليمية  على المركز الخامس.

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