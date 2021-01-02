وزير التعليم اللبناني: التعلم سيكون عن بعد وليس حضوريا

قال وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب، إنه خلال أيام 7 و8 و9 شهر يناير لن يكون هناك تعليم حضوري وسيتم التعلم عن بعد.





واضاف المجذوب فى حديثٍ له لقناة "الجديد"، إلى أنه "التعلّم عن بعد يأتي حفاظًا على صحة التلامذة والمعلّمين ولتحضير الأهالي بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع".





وأكّد وزير التربية، أنّ "في حال تقرّر إقفال البلد التام، لن تُستثنى المدارس".





وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.





يأتي هذا الإقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وذلك وفقا لما ذكره موقع الجديد.