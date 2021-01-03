أهم الأخبار.. الصحة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى بالشرقية.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال.. والسعودية ترفع الحظر عن الرحلات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.
الصحة: تسجيل 1407 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و54 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم.
الإدارة العامة للمرور تمنع دخول السيارات على 5 طرق صحراوية
تواصل الإدارة العامة للمرور، جهودها في الانتشار على الطرق السريعة والصحراوية، مع رصد كافة المؤثرات الطارئة عليها، خلال فصل الشتاء.
للتفاصيل من هنا
حقيقة استقبال مصابين بكورونا بطرقات مستشفيات العزل
انتشرت صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المستشفيات المخصصة للعزل، باستقبال المصابين بفيروس كورونا بالطرقة.
وزيرة الصحة عن فيديو مستشفى زفتى: جار التحقيق في الواقعة
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول وفاة حالتين من المرضى بمستشفى زفتى بسبب نفاذ الأكسجين بها.
صحة الشرقية: فيديو نقص الأكسجين بـ مستشفى الحسينية غير صحيح
نفى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية صحة ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله والمنسوب إلى مستشفى الحسينية ويدعي ناشره مصرع جميع الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بالمستشفي بسبب نقص الأكسجين.
للتفاصيل من هنا
أحمد شوبير يقبل رأس عمرو أبو المجد على الهواء.. فيديو
حرص الإعلامي أحمد شوبير علي اظهار الاحترام والتقدير للدكتور عمرو أبو المجد نجم الأهلي السابق، موضحا أنه صاحب فضل عظيم عليه عندما كان يحرس مرمي النادي الأهلي وكان أبو المجد مدرب حراس المرمي حينها .
تامر حسني يغني لهاني شاكر.. والأخير: أحسنت