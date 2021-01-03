أهم الأخبار.. الصحة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى بالشرقية.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال.. والسعودية ترفع الحظر عن الرحلات

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الصحة: تسجيل 1407 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم.