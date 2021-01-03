العثور على 4 جثث إثر انزلاق أرضي في النرويج

عثرت السلطات النرويجية على جثتين في أنقاض خلفها انزلاق أرضي؛ ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة إثر الحادثة التي وقعت يوم /الأربعاء/ الماضي، حيث واصلت السلطات ليلا عملياتها بحثا عن ستّة مفقودين.





وقال المسؤول في الشرطة كنوت هامر - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "عثرنا على أربعة جثث في المنطقة التي وقع فيها الانزلاق الأرضي.





من جهته، قال روي ألكفيست أحد المسؤولين في بعثة الإغاثة "لا نزال نأمل بالعثور على ناجين"، بعد أيام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق العاصمة النروجيّة أوسلو والذي أدى أيضا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.





وكانت فرق الإنقاذ عثرت، في وقت سابق، على جثمان آخر، فيما أدرج ثمانية آخرون على قائمة المفقودن إثر انزلاق أرضي وقع قبل أربعة أيام في قرية بالقرب من شمال شرق العاصمة النرويجية /أوسلو/.





وقالت الشرطة المحلية، إنه ربما مازال ممكنًا العثور على ناجين في جيوب هوائية تشكلت داخل المباني المدمرة، مشيرة إلى أنه من الناحية الطبية، يمكن للشخص النجاة لعدة أيام في حال وجود هواء.



