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أخبار العالم

عداد كورونا عالميًا يصل رقمًا صعبًا .. والضحايا بالملايين

الأحد 03/يناير/2021 - 09:46 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
يبدو أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيصل إلى 100 مليون إصابة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عداد كورونا في إصابة كل من يجده في طريقه، وهذا وسط دعوات متكررة من الحكومات بضرورة أخذ الاجراءات الاحترازية ولبس الكمامات، موضع الجد، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين.

ووفق الاحضاءات الدولية، فقد ارتفع عدد وفيات كورونا إلى  1844000 مليون وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 84 مليونا  إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليونا و97 ألف شخص.

وتفشت كورونا في كل أنحاء العالم، حيث لم تعد تقريبًا هناك دولة لم يصلها الوباء، حيث صارت الـ 218 دولة بالعالم تسجل حالات إصابة ووفاة.

وحصدت أمريكا المركز الأول بالوفيات بـ2,107 وفاة، والمكسيك 700 وفاة، وروسيا 447 وفاة، وبريطانيا 445 وفاة، وإيطاليا 364 وفاة.

كما حصدت أمريكا المركز الأول عالميًا في عدد الاصابات ب232,227 إصابة، وبريطانيا 57,725 إصابة، وروسيا 26,301 إصابة، والهند 21,222 إصابة، والبرازيل 15,827 إصابة.

وفي المجموع، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في أعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات، حيث بلغت وفياتها 358,682 وفاة، والبرازيل 195,742 وفاة، والهند 149,471 وفاة، والمكسيك 126,851 وفاة ، وإيطاليا 74,985 وفاة.


ووصلت أمريكا إلى أكثر من 20 مليون إصابة  والهند نصفها ، والبرازيل 7,716,405 إصابات، وروسيا 3,212,637 إصابة، وفرنسا 2,643,239 إصابة، ثم بريطانيا 2599789، وتركيا
2232035.

وانتقدت تقارير دولية محاولات النظام التركي السابقة للعب بأرقام كورونا، حيث كانت تسجل معدلات أقل من المعلنة بكثير، حتى وقع وزير الصحة التركي في خطأ لم ينتبه له بتصريحٍ حول الأعداد  المسجلة للإصابات، ما أكد التقارير الدولية، واضطرت تركيا للتسجيل ، وهو ما  جعلها من اكثر دول العالم في الاصابات الوبائية.

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