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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13241 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4159 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة0.11% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3100 نقطة.
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