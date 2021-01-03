ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس لافتة.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:05 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

وتألقت جوهرة في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون البني مع سترة قطنية باللون الأبيض ذا اكمام مشكوفة، ونسقت معهما كارديجان لبني صوف لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

اقرأ أيضًا..

وانتعلت جوهرة بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأبيض مع حقيبة يد جذابة بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارت المميزة و العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوهرة  على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

بمكياج جذاب.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور

بفستان قصير.. دينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ملابس غريبة.. شاهد إطلالة هبة مجدي في فعاليات مهرجان القاهرة

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟

إزاي تعرف إنك مصاب بفيروس كورونا؟ مستشار الرئيس لشئون الصحة يرد

تهدد حياتك.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات ويوصي بالبدائل الطبيعية

بعد الجدل السائد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الفار فى مباراة الزمالك وإنبي

خسارة مدوية لـ الغنوشي في تونس.. وانقلابات عنيفة تهز حركة النهضة الإخوانية

طلعت يوسف على رأس المرشحين لخلافة العشري فى طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان مايا دياب في ليلة رأس السنة

تهدد حياتك.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات ويوصي بالبدائل الطبيعية