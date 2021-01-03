بملابس لافتة.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة





وتألقت جوهرة في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون البني مع سترة قطنية باللون الأبيض ذا اكمام مشكوفة، ونسقت معهما كارديجان لبني صوف لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت جوهرة بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأبيض مع حقيبة يد جذابة بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارت المميزة و العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوهرة على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



