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سيارات

أم عيون جريئة.. سعر مرسيدس E240 موديل 2000 فى سوق المستعمل | صور

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:02 ص
أم عيون جريئة..سعر
أم عيون جريئة..سعر مرسيدس E240 موديل 2000 فى سوق المستعمل
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محسن مجدي
لاشك أن علامة مرسيدس الألمانية العريقة ارتبطت بذكريات عديدة لدي المصريين، وهو الأمر الذى يفسره تواجد العديد من إصداراتها فى شسوق المستعمل حتي اللحظة بالرغم من مرور سنوات عدة على إصدارها لأول مرة، ومن أبرز هذه السيارات الأيقونة مرسيدس بنز E240 موديل 2000.
اشتهرت مرسيدس بنز E240 موديل 2000 بإسم "أم عيون جريئة" بين المصريين، و كانت حلم الكثيرين لإقتنائها و الفوز بتجربة قيادتها على الطريق، لما توفره الفئة E من تميز وقوة على الطريق.

حصلت السيارة E240 موديل 2000 على محرك سعة 2000 سي سي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 5 سرعات، مع نظام تعليق أمامى و خلفى مستقل لكل منهما، مع فرامل قوية من نوع ABS.

و شملت السيارة أيضًا مثبت السرعة، قفل مركزي عن بعد، مرايات كهربائية، مانع حركة، مع مشغل صوتيات بسعة  10 أسطوانات CD، بالإضافة للمقصورة الداخلية الفاخرة كعادة مرسيدس.

تأتى السيارة مرسيدس بنز موديل 2000 طراز e240 بسعر يبدا من 200 حتي 250 ألف جنيه، و هو الأمر الذى يترتب على حالة السيارة و فئتها.

جدير بالذكر أن سيارات مرسيدس من الفئة E تقدم دومًا المعادلة الصعبة، ما بين الرحابة و السعة الكبيرة و فى نفس الوقت الأداء القوي و الشرس على الطريق، بجاني نظام فرامل آمن يوفر توقفها بسلام فى أقل وقت ممكن.
أم عيون جريئة.. سعر مرسيدس E240 موديل 2000 فى سوق المستعمل | صور
أم عيون جريئة.. سعر مرسيدس E240 موديل 2000 فى سوق المستعمل | صور
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