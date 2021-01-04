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أخبار العالم

مصر تدين الهجوم الإرهابي الغاشم بمقاطعة بالوشيستان بباكستان

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:06 ص
مصر تدين الهجوم الإرهابي
مصر تدين الهجوم الإرهابي الغاشم بمقاطعة بالوشيستان بباكستان
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أ ش أ
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات أمس الأحد الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مقاطعة بالوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو 11 قتيلًا، وعددًا من الجرحى.

وأعربت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.
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