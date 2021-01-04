الدينار الكويتي يسجل 51.99 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 4-1-2021

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.77 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.49جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.26جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.77 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.49جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.26جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .