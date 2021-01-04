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اقتصاد

الدينار الكويتي يسجل 51.99 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:15 ص
الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.77 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع .


أقرأ ايضا ..أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-1-2021


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.49جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.26جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .


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