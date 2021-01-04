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فن

أول تعليق من رانيا يوسف على أزمة تصريحاتها عن الحجاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:37 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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شروق ابراهيم
رفضت الفنانة رانيا يوسف التعليق على الهجوم الذي تتعرض له اليوم بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب والتي تم تداولها اليوم بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا.

وقالت رانيا يوسف لـ  صدى البلد: لا تعليق .. شكرا".

كانت الفنانة رانيا يوسف، تصدرت أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".

وأضافت : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".

وتابعت : " أنا لم أر زوجات الشيوخ أيضا محجبات ".
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