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التأمين الاجتماعي: أكثر من 65 % من أصحاب المعاشات يصرفون من ماكينات الصراف الآلي .. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:49 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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محمود محسن
قال سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أننا عملنا خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على سلامة صاحب المعاش مؤكدا أنه تم تقسيم المعاشات على ايام صرف محددة وفقا لقيمة المعاش والتنبية على اصحاب المعاشات بالالتزام بالاجراءت الإحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد.

وأضاف عبد الهادي خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز، أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لأصحاب المعاشات ونبهت على الزملاء بتوفير الكمامات وزجاجات الكحول للاستخدام الشخصي.

وتابع  نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لم يعد هناك كثافة والضغط على مراكز البريد والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن أكثر من 65% يصرفون من ماكينات الصراف الالى.

وأشار عبد الهادي إلى أنه منذ بدء يناير لهذا العام تم صرف  660 ألف حالة معاش يوم الجمعة وكذلك يوم الاحد 540 ألف صرفوا من ماكينات الصراف الألي الذكية.
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