ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:32 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية في واشنطن
Advertisements
شريف سيد
طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة من رعاياها الابتعاد عن أماكن التظاهرات المزمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "تهيب السفارة بالمواطنين الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن واتباع تعليمات السلطات المحلية". 

وأضافت: "علما أن السفارة ستكون مغلقة يومي ٥ و ٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة". 

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه سيشارك في الاحتجاجات المقرر لها يوم 6 يناير الجاري، في الوقت الذي يعتزم فيه الكونجرس التصويت على فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن كرئيس منتخب.


وشجع ترامب أنصاره على المشاركة في الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه سيكون هناك، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.


ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، رغم تصويت المجمع الانتخابي رسميا لصالح فوز بايدن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مذيع CNN يبكي على الهواء فرحا بفوز بايدن

بعد خسارته في الانتخابات .. شاهد أول ظهور رسمي لـ ترامب وزوجته

تحرك جديد للحزب الجمهوري لعرقلة وصول بايدن للبيت الأبيض

بايدن: أتمنى اعتراف ترامب بهزيمته.. وحصدنا أكبر تصويت في تاريخ البلاد

أول تعليق من كامالا هاريس على فوز بايدن رسميا بانتخابات الرئاسة

ترامب يجهز هدية غير متوقعة لـ بايدن في 2021

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: أحمد موسى يعلن كواليس المصالحة مع قطر.. وتامر أمين يكشف حصيلة غرامات مخالفي ارتداء الكمامات

حقيقة تمرد مصطفى محمد مهاجم الزمالك

أخبار نادي الزمالك.. الموافقة على بيع نجم الفريق.. ومدير تعاقدات جديد للقلعة البيضاء

قرار جديد من الصحة بشأن حالات العزل المنزلي

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

وفاة ممرضة بشكل مفاجئ بعد يومين من تلقيها لقاح فايزر في البرتغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء